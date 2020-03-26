士林地檢署偵辦高姓男子違反銀行法，幫詐騙集團從事兩岸地下匯兌，查扣被告以不法所得購買的藍寶堅尼、保持捷跑車，並囑托行政執行署於執行署士林分署拍賣，此次，因車價高達800萬、300萬，士林分署特別開放民眾「預約賞車」。

高姓男子去年12月，已經被查扣藍寶堅尼「小牛」、保持捷車輛，因不法所得700萬可抵2車，高男立刻籌錢「贖回」2車，但又再度從事地下匯兌不法，本月中，再次遭到搜索，2輛車「2度」被查扣，但高男現仍已經遭羈押在看守所，檢察官：「這次一定拍掉」。

高男「愛車」是2015年4月出廠，俗稱「小牛」LP-610，行駛約3萬公里，原本銀灰色，但因車主愛炫，將全車包膜，顏色改為深色，車牌為AXW-6688，起標價800萬，而同為高男所有的藍色保時捷休旅車，起標價300萬。

士林分署網站上顯示拍賣時間為4月7日下午3點，有興趣的民眾可以先與承辦書記官預約賞車時間。

(中時 )