國內居家檢疫者人數爆增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為鼓勵地方政府增設檢疫旅館，將與交通部研討相關方案，最快下午就會有進一步的獎勵措施公布。

陳時中表示，目前國內居家檢疫人數破四萬五千人，這兩周就增加了八千人，按這樣的速度來看大約到四萬五千人，隔離人數就會達到平衡。

(中時 )