居家檢疫破4.5萬人 研議檢疫旅館獎勵措施 14:302020/03/26 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣副縣長陳正昇（右一）表示，縣府防疫提前部署，協助居家檢疫縣民，共徵用「檢疫旅館」3處可提供170間房間數。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內居家檢疫者人數爆增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為鼓勵地方政府增設檢疫旅館，將與交通部研討相關方案，最快下午就會有進一步的獎勵措施公布。 陳時中表示，目前國內居家檢疫人數破四萬五千人，這兩周就增加了八千人，按這樣的速度來看大約到四萬五千人，隔離人數就會達到平衡。 (中時 ) #居家檢疫 #人數 #檢疫旅館 #獎勵措施 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 中市居家檢疫替代所供應求 23日再釋140房 16:052020/03/23 生活 阻絕境外 全面採檢取代居家檢疫 01:202020/03/24 生活新聞 供不應求 中市居家檢疫替代所 再增140房 01:202020/03/24 生活新聞 新北市居家檢疫板橋最多 侯友宜慰問區公所 17:222020/03/24 生活 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 中市推動「安心旅宿」 居家檢疫及居家隔離家屬每戶補助5000元 18:542020/03/24 生活 信義區違法日租套房成居家檢疫所 住戶傻眼 16:202020/03/25 社會 自港返台居家檢疫太悶 嘉義3人出門逛逛各罰30萬元 17:102020/03/25 社會 檢疫者入住日租套房 鄰居怕怕 04:102020/03/26 地方新聞 生活熱門新聞 直播》今新增17例確診 15境外移入 2例本土 - 生活 西國醫療崩壞...拔老人呼吸器 醫嚇哭：人間惡夢 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 搶購潮已過？網去賣場看超崩潰！ - 生活 台灣防疫下一步？ 施景中：說不定要真正鎖國 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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