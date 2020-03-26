孫鵬、狄鶯26日參加華視《黃金年代》，孫鵬笑稱睽違10年首度與老婆同台，完全是看在主持人王彩樺的面子，「來了就是挺她！」兩人與劉真、辛龍夫妻錄影曾數度同台，問到此事，狄鶯面色凝重，「她太完美，老天帶去當仙女，她真的很善良，可能老天爺就是要讓她過快樂一點的生活，才找她去當仙女，我們這樣想比較不悲傷。」

狄鶯回憶辛龍結婚前，兩人曾一起參加《國光幫幫忙》製作人婚禮，當時跟辛龍沒有很熟，他卻問自己：「結婚好嗎？」應該就是在考慮與劉真步入婚姻的後續，當時狄鶯回他：「你只要碰到對的人，結婚當然好，像我就結兩次，還嫁同一個人。」現在回想當時，「我感覺他那時在考慮，唉，結婚攜手到老有個老伴，天曉得竟然遇到這種事。」

狄鶯也鼓勵辛龍，「還是希望辛龍要走過，狄鶯姊拜託你，日子還是要過，讓自己盡量振作，女兒還這麼小。」孫鵬與劉真至交楊麗菁是國光藝校前後輩，他滿色凝重，「生離死別的事情是每個人都禁不起的，至於跟辛龍講什麼，我面對他會自己跟他說。」閉口不願多提。

(中時 )