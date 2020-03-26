口罩實名制2.0預購第二波25日開跑，至今(26)日下午1點已累積共有128.3萬人次登記，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「鼓勵大家盡量登記，希望涵蓋率提升愈快愈好！」

(中時 )

#口罩預購 #登記 #預購 #128萬 #陳時中 #盡量