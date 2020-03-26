口罩第二波預購開跑 累計128萬人登記 14:312020/03/26 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩第二波預購已累計128萬人，陳時中喊話盡量登記。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制2.0預購第二波25日開跑，至今(26)日下午1點已累積共有128.3萬人次登記，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「鼓勵大家盡量登記，希望涵蓋率提升愈快愈好！」 (中時 ) #口罩預購 #登記 #預購 #128萬 #陳時中 #盡量 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中：普篩多偽陰 易成防疫破口 04:102020/03/22 生活新聞 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 陳學聖曝「換掉陳時中主因」 張雅琴嗆邏輯有問題 08:092020/03/25 娛樂 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 武漢台商回台方式聽蘇揆的 陳時中：需搭包機 14:282020/03/25 生活 健保快易通APP改版 陳時中：更單純快速 14:332020/03/25 生活 滯留武漢台商要返台 陳時中：須包機 14:442020/03/25 生活 陳時中厲害在哪？網推5「定心丸」特質 08:082020/03/26 政治 生活熱門新聞 直播》今新增17例確診 15境外移入 2例本土 - 生活 西國醫療崩壞...拔老人呼吸器 醫嚇哭：人間惡夢 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 搶購潮已過？網去賣場看超崩潰！ - 生活 台灣防疫下一步？ 施景中：說不定要真正鎖國 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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