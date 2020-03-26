新冠肺炎疫情延燒，近期無薪假（減班休息）勞工大幅增加，外界也預料失業勞工可能也會增加許多，勞動部今天邀集工商團體座談，其中，商總副理事長許舒博會前接受採訪時表示，雇主不是故意要放無薪假，「政府應該要全部買單」，而不是叫雇主還要負擔。

據勞動部統計，截至前天為止全台有164家事業單位、4808人通報實施減班休息（無薪假），其中還包括2家航空業、40餘人被放無薪假。

許舒博表示，無薪假不是雇主故意不發給勞工薪水，而是現在雇主也受到嚴重的傷害，政府應該要負擔（勞工的薪水），這個時候還要受傷的雇主負擔，如果最後把公司解散，政府還有稅可以收嗎？「政府應該全部買單」。

至於是否會提議凍結基本工資，許舒博說，現在討論基本工資是否要上漲等問題，會讓人家「有種今夕是何夕的感覺」，應該先讓失業勞工、無薪假勞工及邊際勞工度過這段時間。

勞動部針對無薪假勞工，祭出「充電再出發訓練計畫」，發給參訓勞工每小時158元、最高120小時、最高達1萬8960元；也預計明天公告「安心就業計畫」提供薪資差額最高1萬1千元。

(中時 )