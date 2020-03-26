台中市農業局長蔡精強（左起）、潭子區農會總幹事林淑茵、市議員蕭隆澤大力推薦潭子馬鈴薯。（王文吉攝）

農民運來100箱鮮採馬鈴薯，將分送潭子9所中、小學，為營養午餐加菜。（王文吉攝）

潭子擁有砂質壤土，適合馬鈴薯生長，品質紮實軟Q。（王文吉攝）

潭子區農會捐贈4000斤愛心薯，為當地9校營養午餐加菜。（王文吉攝）

潭子農會獨家開發馬鈴薯麵，近來因民眾囤糧，銷量爆增3成。（王文吉攝）

潭子區農會總幹事林淑茵（右）、市議員蕭隆澤（左）推薦馬鈴薯麵，歡迎大家盡量採購。（王文吉攝）

潭子擁有砂質壤土，適合馬鈴薯生長，品質紮實軟Q。（王文吉攝）

台中潭子馬鈴薯產量排名全台第五，潭子區農會26日捐贈4000斤愛心薯，為當地9校營養午餐加菜。總幹事林淑茵表示，國產馬鈴薯營養豐富，孩子吃了頭好壯壯，最近馬鈴薯麵銷量暴增3成，猜測是民眾到大賣場搶不到泡麵，改向農會採購，突然發國難財，有點不好意思。

潭子擁有砂質壤土，適合馬鈴薯生長，加上今年天候穩定，產量大爆發。農民一早運來100箱鮮採馬鈴薯，堆成馬鈴薯山，台中市農業局長蔡精強、市議員蕭隆澤、賴朝國等聯名推薦潭子農會獨家開發的馬鈴薯麵。

林淑茵表示，潭子馬鈴薯種植面積約130公頃，年產量3800公噸，每年10月至翌年3、4月收成；這次捐贈4千台斤馬鈴薯，為潭子區的中小學營養午餐加菜，讓小朋友了解在地農業，學習感恩惜福，同時也希望拋磚引玉，在嚴峻疫情此刻，社會能多點愛心，共度難關。

蔡精強說，吃在地食當季，馬鈴薯是在地、當季的優質農產品，未來希望提供給食物銀行、關懷據點。潭子國中校長蔡玉玲說，馬鈴薯優質又美味，相信每個同學吃了之後，增加學生的體力，頭好壯壯，免疫力超強。

林淑茵也補充，潭子區農會生產的馬鈴薯麵Q彈有勁、滑順耐煮，添加馬鈴薯更營養，提供宅配到府服務，近來因民眾囤糧，可能到賣場買不到泡麵，讓馬鈴薯麵意外熱銷，銷量突然增加3成，因產量很多，歡迎大家盡量採購。

(中時 )