產業調查機構Counterpoint Research周四表示，因新冠狀病毒疫情在中國與其他國家擴散，2月全球智慧手機銷售量暴跌14%，隨著疫情在世界許多地方惡化，智慧手機市場可能面臨進一步的衰退。

新冠肺炎在中國大爆發，迫使蘋果公司與其他智慧手機製造商在2月關閉當地門市，且中國官方數據顯示蘋果2月在中國大陸的iPhone銷量不到50萬支。

中國2月智慧手機銷量較去年同期大減38%，但隨著許多門市在3月中旬恢復營業，目前已出現復甦跡象。南韓手機市場亦出現回暖跡象，但對於世界其他地方而言，「最壞的情況還未到來」。

越來越多國家祭出封鎖令以防堵疫情持續擴大，智慧手機製造商正面臨新的供應鏈中斷問題。蘋果最重要的供應商鴻海周二宣布印度廠將暫停營運，以遵守當地政府的防疫命令。

(時報資訊)