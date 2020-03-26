2019台巡賽TPGA賽季面臨7場比賽沒打進決賽，到調整揮桿動作、找回信心與球技，高球選手黃議增用新人獎為球季寫下完美句點。

黃議增去年賽季曾經有7站比賽未打進決賽，初期以為自己狀況不好，直到連續4丶5場未能成功晉級，自信心受挫並自我懷疑，後來在教練張奇偉與同鄉楊斐皓的指導下，調整揮桿動作與球桿，在最後幾場台巡賽展現訓練效果，打出較好的成績，躋身台巡前40種子資格。

黃議增去年在ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽贏得東方日星挑戰賽冠軍，挑戰巡迴賽總獎金排名第5，台巡賽總獎金排名第39，他表示，去年ThreeBond TPGA挑戰賽打得還不錯，因為兩回合的壓力沒那麼大，但是在台巡賽會給自己壓力，成績就不太好，主因是心態問題。

獲得2019台巡賽年度新人獎，黃議增覺得很意外也很珍惜，對自己職業生涯第一個完整的一年來說，雖然中期有一段時間表現不好，但是整體來說還OK，給自己打80-85分。

今年賽季黃議增的目標是台巡賽總排名前20，並嘗試打中美巡賽，雖然因疫情影響，取消考試，但是若有機會也不排除去打每周的資格賽。

(中時 )