美國參議院即將就規模2兆美元的經濟救濟法案進行表決。這項規模龐大的議案包括5000億美元用於幫助受創嚴重的產業，以及另一筆規模相近的款項，用於向數以百萬計的美國家庭直接發放每家最多3000美元。

這個法案中有關失業救濟的爭議，恐怕會令通過時間延遲。共和、民主兩黨中都不乏批評的聲音。

幾名共和黨參議員表示，這項議案需要進行調整，以確保失業工人得到的補助金額不會超過其工作時的薪資。特朗普的盟友，共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)在記者會表示，這個議案讓你不工作還能拿到比你工作更多的錢。

正在角逐民主黨總統提名的參議員桑德斯(Bernie Sanders)回應道，如果共和黨人不放棄他所反對的部分，那麼他準備杯葛該議案。

同時美國前國稅局局長稱，川普4月6日向美國人發疫情補貼的目標恐難達成，所需時間可能遠遠不止兩周。

因此日內需繼續關注參議院的表決，如果意外遭遇延遲，可能會進一步打擊市場的信心，美股可能也會大受打擊。

(中時電子報)