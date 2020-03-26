通姦罪憲法法庭將辯論 婦團：幸福不能靠捉姦 15:512020/03/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翻攝婦女新知基金會臉書官網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通姦罪是否違憲，司法院大法官將於下周二在憲法法庭召開辯論庭，婦女新知基金會等民間團體26日到司法院前開記者會，她們呼籲「通姦除刑罰，幸福不能靠捉姦」，認為通姦罪追訴結果多半「懲罰女性」，有違性別平等，且無法維護婚姻家庭。 臺灣社會最大爭議就是通姦除罪化，全臺已有11件共18位法官裁定停審聲請釋憲案，大法官訂於3月31日在憲法法庭進行言詞辯論，釐清通姦罪的立法目的，及處罰婚外情行為的手段與目的有何關連，是否應宣告違憲？ (中時 ) #通姦罪 #法庭 #辯論 #憲法 #幸福 也許您會感興趣 推薦閱讀 呂晉宇返台全副武裝 比較越南「台灣太有人權」 04:102020/03/23 娛樂新聞 嘿咻錄音：「可以進去嗎？」 偷腥夫逆轉通姦有罪 12:152020/03/23 社會 劍湖山兒童節連假12歲以下入園1元 身分證對號217最低99元 20:502020/03/23 生活 辛龍痛失劉真想不開 愛妻最幸福心境曝光 20:592020/03/23 娛樂 鈕承澤性侵女助理案今辯論終結 4月14日宣判 14:212020/03/24 社會 康健人壽招募電話行銷好手 「婦」出職場 繼續挑戰百萬年薪 14:332020/03/24 財經 謝和弦傳睡粉絲自曝毀滅音檔 混血妻發飆「當我是智障」 11:282020/03/26 娛樂 新北街頭木棉花盛開！如紅色火焰 映照夕陽更浪漫 15:462020/03/26 旅遊 社會熱門新聞 臉書賴清德訃文來自對岸 刑事局聯繫急撤不實消息 - 社會 好心疼！員林衛生紙工廠大火 原料險燒光 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 《德國之聲》記者指控台機場檢疫漏洞百出 鄉民吵翻天 - 社會 驚呆！西班牙封城防疫 街頭驚見4肢著地「人裝狗」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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