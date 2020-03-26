通姦罪是否違憲，司法院大法官將於下周二在憲法法庭召開辯論庭，婦女新知基金會等民間團體26日到司法院前開記者會，她們呼籲「通姦除刑罰，幸福不能靠捉姦」，認為通姦罪追訴結果多半「懲罰女性」，有違性別平等，且無法維護婚姻家庭。

臺灣社會最大爭議就是通姦除罪化，全臺已有11件共18位法官裁定停審聲請釋憲案，大法官訂於3月31日在憲法法庭進行言詞辯論，釐清通姦罪的立法目的，及處罰婚外情行為的手段與目的有何關連，是否應宣告違憲？

(中時 )