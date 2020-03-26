兩位深耕台灣的外籍藝人田舞陽和賈斯汀，日前上《趣你的娛樂》擔任來賓，黃鴻升爆竇智孔說過賈斯汀的秘密，「我記得賈斯汀全身的骨骼非常特異，他的腳板可以折耶！」賈斯汀回：「可以，我也不知道為什麼。」他當場脫掉鞋子，將腳趾和腳板前段折起來，引起現場一陣驚呼，賈斯汀手部的特技是右手可以繞過下巴摸到右耳，黃鴻升一聽試著學做喊怎麼可能！

凱莉一旁竟笑說：「我也可以，可是我是左手繞過下巴摸左耳。」兩人一左一右一起做出軟骨特技姿勢，黃鴻升笑說：「你們這樣好像ㄅㄆㄇ猴園的猴子喔！」凱莉興奮說我第一次遇到別人也會的耶，賈斯汀笑回：「我本來以為這樣是滿正常的，是有天在宿舍洗完澡，從浴室折著腳尖走回房間，嚇到室友大叫，我才知道我是滿奇怪的。」黃鴻升反問田舞陽，「你們國家的人也可以這樣?」田舞陽立刻否認：「沒有，真的只有他，我住過美國，我的美國朋友不會這樣子。」

(中時 )