台灣集中檢疫所有9成滿意度，但有對英國情侶爆料指出，台灣的檢疫所住得像監獄、沒熱水、食物差，對此，指揮中心指揮官陳時中在記者會上強調，我們沒有虧待人，若有問題，請英國代表處來溝通協助。

根據英國廣播公司（BBC）26日報導，3月抵達台的英國情侶的女方母親爆料，因疫情爆發，被告知要居家檢疫14天，而這對情侶原先想在飯店隔離，卻被轉往送制集中檢疫所。這對情侶抱怨，他們被強迫分離、被關起來不得出門，雖每日有供應三餐，但隔離環境十分糟糕，生活條件差，甚至連洗衣服的地方都沒有，「根本像是被關在監獄」。

對此，陳時中今午在記者會上強調，BBC的報導有查證，但我們敢說沒有虧待人，若有相關問題，可由英國代表處詢問狀況，政府會給予適當協助。

而指揮中心發言人莊人祥也反駁並強調，該對英國情侶入住當晚確實有段時間沒熱水，但凌晨2時就已經恢復供水。

(中時電子報)