新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，就連美國總統川普也成為受災戶，包括他的飯店集團、高爾夫球場以及地產事業等都受到波及。川普24日表示，希望在復活節（4月12日）之前結束防疫限制，重新展開經濟活動；此番言論遭外界質疑，是否為了救他個人的事業。

紐約時報報導，川普在美國和加拿大的五星級飯店有超過2200多房間，幾乎都沒人住，飯店營收狂降，只好被迫資遣約200名員工；而他位在美國、蘇格蘭和愛爾蘭等地的高爾夫球場也陸續關閉，損失慘重；至於川普經常宴請賓客的佛州度假勝地「海湖莊園」，也因接待巴西總統一行人出現確診病患，宣布暫時關閉。

儘管川普飯店集團2018年收益達到4.35億美元，如今卻必須面對營業額大幅暴跌的困境。川普家族尚未對外說明今年可能面臨的營運虧損。

川普周二表示，美國不是建立在關閉的基礎上，他希望美國經濟在復活節前「重新開張」。但川普這番話遭外界質疑，急於解除封鎖限制，重啟美國經濟活動，是否為了挽救自己的事業；此外，國會拍板高達2兆美元經濟振興計畫，是否也能救助川普的飯店集團和渡假村事業也備受關注。

(中時電子報)