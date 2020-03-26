台北市法務局聯合衛生局等相關單位，針對親子餐廳食品衛生及兒童遊樂設施進行查核，其中，「Fun Cafe美式親子餐廳」因食品衛生複查仍不合格挨罰6萬元，而麥當勞士林店、西園二店及光復南路分店，則無法提供3年內安全檢驗報告，因此暫停開放使用；另外，天馬行空城堡及MINIME Kied Cafe韓風親子餐廳，因遊樂設施不符合規定已自行拆除設施。

兒童節即將來臨，北市特別針對「親子餐廳」進行稽查，北市法務局指出，初檢為9家不合格，抽檢項目包含食品衛生、遊戲設施、公安申報等缺失，其中麥當勞（和德昌公司）就占4家。

法務局主任消保官楊麗萍說，麥當勞新生南路店初檢為消防設備水壓不足，已改善完畢，而台北西園二店、台北士林及光復南路店因無法提供3年內安全檢驗報告，因此目前暫停開放。

記者致電麥當勞士林店業者指出，遊樂場並非檢驗不合格才暫停開放，而是因疫情期間，避免疫情擴大，才暫停開放設備。

另外，北市衛生局食藥科技正邱雯萍指出，衛生檢驗部分僅Fun Cafe親子餐廳不合格，初檢有請業者改善廚房地板清潔，但複檢又不合格，所以依食安法開罰6萬元，並會繼續追蹤業者，如再次稽查仍不合格將開罰12萬元。

Fun Cafe親子餐廳業者指出，初檢人員有到現場要求改善鍋具，經過指示後也有處理並清潔，但第2次來複檢卻又說地板有油不符合規定，2次檢驗的地方根本不同，指示不明確才會挨罰。

(中時 )