陳男徒手搬運一張廢棄床板到三重區溪尾與仁華街口，並拿出噴漆噴上「台北市封城196」八個大字。（民眾提供／戴上容新北傳真）

三重區58歲陳姓男子日前誤信友人轉述，台北市確診人數高達196例，準備封城，26日上午陳男徒手搬運一張廢棄床板到三重區溪尾與仁華街口，並拿出噴漆噴上「台北市封城196」八個大字。民眾看到陳男荒謬的舉止，趕緊轉告里長並通報警方到場，警方經調閱監視器畫面，鎖定陳姓男子涉嫌，火速於上午在碧華公園將陳男帶回偵辦，訊後依《傳染病防制法》及《恐嚇公眾罪》將陳男送辦。

(中時 )