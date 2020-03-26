1字罰50萬 怪男噴漆「台北市封城」 遭送辦恐罰300萬 15:542020/03/26 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳男徒手搬運一張廢棄床板到三重區溪尾與仁華街口，並拿出噴漆噴上「台北市封城196」八個大字（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳男徒手搬運一張廢棄床板到三重區溪尾與仁華街口，並拿出噴漆噴上「台北市封城196」八個大字。（民眾提供／戴上容新北傳真） 三重區58歲陳姓男子日前誤信友人轉述，台北市確診人數高達196例，準備封城，26日上午陳男徒手搬運一張廢棄床板到三重區溪尾與仁華街口，並拿出噴漆噴上「台北市封城196」八個大字。民眾看到陳男荒謬的舉止，趕緊轉告里長並通報警方到場，警方經調閱監視器畫面，鎖定陳姓男子涉嫌，火速於上午在碧華公園將陳男帶回偵辦，訊後依《傳染病防制法》及《恐嚇公眾罪》將陳男送辦。 (中時 ) #封城 #台北市 #三重 #警方 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市居家檢疫至今開罰70人 累計202萬 13:212020/03/22 生活 WHO專家： 對付新冠 封城恐不夠力 01:162020/03/23 國際 全球35國封城 強制封鎖6億人 04:102020/03/23 國際大事 疫情穩中向好 武漢封城半解禁 04:102020/03/23 兩岸要聞 全球新冠肺炎確診病例突破33萬 多國實施「封城」措施 09:382020/03/23 國際 R0值守住1.7 詹長權：否則須封鎖台北市 16:332020/03/23 生活 封城日記完結 居民哭喊能下樓了 01:192020/03/24 焦點新聞 守住R0值1.7 否則雙北將封城 01:192020/03/24 焦點新聞 巴西黑幫抗疫「夜間封城」 嗆：政府不做正確的事，我們上 15:462020/03/25 國際 滯留武漢台人維持註記、搭包機 民眾黨團：把人安全接回來最重要 18:042020/03/25 政治 社會熱門新聞 好心疼！員林衛生紙工廠大火 原料險燒光 - 社會 《德國之聲》記者指控台機場檢疫漏洞百出 鄉民吵翻天 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 新聞 彰化驚世夫妻！荷蘭返台不居檢 男開賓士女騎車出門趴趴造 - 社會 烏龍爆料時力黨工持毒 王浩宇「怕受偽證罪」不出庭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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