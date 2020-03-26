桃園市議員王浩宇前年爆料，指控時代力量黨工林效先持有毒品，台北地檢署調查後不起訴，林自認名譽受損，對王及報導的媒體提告求償。台北地院今傳王作證，王竟以「怕受偽證罪」為由不到庭，讓在場人員啼笑皆非，法官則表示將考慮裁罰。

王浩宇2018年4月開記者會，指林效先持有「毒郵票」，還大量從國外輸入二級毒品，更放話：「若無此事願退出政壇」。事隔一年，北檢處分不起訴還林清白，但王仍不道歉，也沒退出政壇，林因此提告求償。

告王浩宇部分，案件繫屬桃園地院，告媒體部分則在北院審理中。北院今開庭，傳喚王、時力前秘書長陳孟秀及林的周姓友人作證，釐清案發經過，林也親自到庭。

陳孟秀證稱，王浩宇爆料後，時力曾考量將他停職，雖然最後只是烏龍，黨內仍有人對林有疑慮，案發後林男情緒不穩，無法勝任工作，黨最後只好資遣他；周男則說，他患有肌肉萎縮症，夜間是由林男協助照顧，案發後林男經常失眠，好不容易睡著後，又常在夢中大喊、罵髒話，感覺很痛苦。

王浩宇因未到庭，法官當庭提示他的書狀，稱為免不實陳述，會受到到偽證罪追訴，所以拒絕出庭，在場10多位律師看完王的理由，都忍不住笑了出來。

由於王浩宇證詞是本案關鍵，法官庭末諭知將再傳喚他到庭作證，若再無正當理由而拒絕出庭，將考慮祭出裁罰處分。

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(中時 )