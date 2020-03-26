旅外返國高峰，境外感染確診還在持續攀升，守住這兩周不要有破口正是關鍵，但是一些居家檢疫、隔離，卻還自私地趴趴走，除了遊歐美夫妻兵分兩路買菜、到公司蓋印，還有一回機場就搞失聯，更有大陸返家守不住，出門買咖啡，被守望相助鄰人秒拍，傳到1922專線舉報，五花八門的大暴走，讓人傻眼、氣憤，幸好草木皆兵，都被火速歸案。

彰化縣衛生局表示，違法居家檢疫、家居隔離已經寄出罰單的共6案，累計金額36萬3334元，新罰則上路後，罰金加重，已從10萬元起跳，最重最高罰100萬元，但是仍有富豪之家，似乎嫌罰不夠，還結伴出門，兵分兩路，擴大足跡，幸好警方全副武裝，半個小時逮到人，這對夫妻的行徑，真得都讓員林都震驚了，衛生局表示，裁罰要依標準來審核，但這家子罰20萬元跑不掉。

另外，52歲賴姓台商，3月22 日11點多入境即失聯，手機呈關機狀態，,員林分局村上派出所員警前往查察，還透過各路口監視器之影像，兵分多路投入大搜索，找到賴男交通工具行蹤，再通報東山派出所線上警力依行車軌跡加強巡邏，終於24日凌晨在其居家檢疫地點附近，查獲他悠哉駕車要回家，這樣大暴走，讓人擔心，要是帶病毒，豈不遍地開發了，失聯長達60小時以上，開罰60萬元怕是跑不掉了。

也幸好大夥警覺性高，更大陸返台住員林，在家閒不住，出門叫杯外賣咖啡，馬上被拍了正著，透過1922專線舉報，彰化縣衛生局收到，正在審理裁處中。

(中時 )