台灣新冠肺炎防疫獲得國際高度評價，不過一名《德國之聲》（Deutsche Welle，DW）記者李澄欣卻批評「台灣機場檢疫漏洞百出」，質疑需要檢疫的人士「沒手機丶沒辨識 機場內可亂跑」、「防疫專車只是計程車」。李澄欣的說法在PTT引爆爭論，認同者說「綠衛兵出征德國啦」、「完惹，1450要打成五毛之聲了」；反對者則說：「難道你下機 要把你上手銬？」、「記者可以罰100萬嗎？」。

李澄欣24日在《德國之聲》網站，發表《記者手記：台北隔離14天 機場漏洞處處？》一文。他表示自己於3月7日搭機來台，到達檢疫關卡，因他沒有台灣手機號碼，只能留下香港號碼並註明會打開漫遊，但工作人員顯然沒遇過此類情況，也沒有相關應變指引，擾攘近半小時也無法解決，李澄欣提出留下電郵信箱作為第二聯繫方式，才獲得蓋章放行。

不過他通過檢疫關卡後，身為需要隔離的港澳人士，身上沒有任何辨識手帶或貼紙，也沒有人追蹤跟進，過海關丶取行李都跟一般旅客無異。抵達出境大廳更是可以趴趴走，到銀行換錢丶在便利店買飲料、到美食廣場吃飯一切自由，全靠民眾自律。

機場捷運進出站設置告示立牌，警告檢疫人士不得乘搭大眾交通工具，但李澄欣表示沒見職員要求乘客進站前出示護照或機票，如何識別檢疫人士成疑。而他原以為「防疫專車」是政府安排的包車或巴士，沒料到是計程車。

計程車司機除了戴口罩，不見其他防疫措施，下車後他也沒看到司機消毒車廂。李澄欣質疑，如乘客為隱形帶菌者，恐傳染司機及下批乘客。

李澄欣的文章在PTT引爆熱議，批評者認為「記者下車沒看到司機消毒、就能代表沒消毒嗎？」、「記者下車沒看到司機消毒、就能代表沒消毒嗎？」、「造謠罰300萬 快開單」、「哪國的人有貼貼紙 自己幻想？」、「破洞在哪拉？要不要下機先上手銬？」。

但也有人認同李的觀點，表示「一堆莫名其妙護航政府的 是眼睛瞎了」、「重點是我們的防疫工作…」、「可以在機場大廳趴趴走，這破口，嚴辦了誰」、「綠衛兵出征德國啦」、「如果今天是個帶病的呢？從填完聲明書，量完體溫就可以在機場趴趴造？互相傳染？」、「武漢包機這麼高規格是在高心酸的嗎！」。

(中時電子報)