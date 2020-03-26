今天海基會宣布，已請華航協助，指定兩架上海飛桃園的航班，特別讓剛解封滯留湖北的台人搭機返家，分別於3月29日、30日起飛。發燒者不得登機，回台後集中檢疫14天。陳時中表示，包機只載被註記的台商，不會與其他旅客同機。

華航加開兩個航班專門載運大陸台商返台，外界關注中間過程是否有與對岸溝通協商，指揮官陳時中今天表示，定期定時的華航航班，是透過海基會、海協會的協商結果，目前是針對有被註記的台商載運，不會與其他旅客同機，返台後也需要到檢疫所檢疫，目前報名人數已超過四百四十位。

(中時 )