第三批武漢包機 陳時中：只載被註記台商 14:502020/03/26 中時 陳人齊 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為日前第二波武漢包機返台情況。圖／本報資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天海基會宣布，已請華航協助，指定兩架上海飛桃園的航班，特別讓剛解封滯留湖北的台人搭機返家，分別於3月29日、30日起飛。發燒者不得登機，回台後集中檢疫14天。陳時中表示，包機只載被註記的台商，不會與其他旅客同機。 華航加開兩個航班專門載運大陸台商返台，外界關注中間過程是否有與對岸溝通協商，指揮官陳時中今天表示，定期定時的華航航班，是透過海基會、海協會的協商結果，目前是針對有被註記的台商載運，不會與其他旅客同機，返台後也需要到檢疫所檢疫，目前報名人數已超過四百四十位。 (中時 ) #陳時中 #註記 #華航 #台商 #航班 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中：普篩多偽陰 易成防疫破口 04:102020/03/22 生活新聞 張上淳兒爽玩美國被罵翻 陳時中回應了 15:362020/03/22 生活 大陸連續數日確診數掛零 陳時中：姑且聽之 17:362020/03/22 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 23:362020/03/22 生活 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 陳學聖曝「換掉陳時中主因」 張雅琴嗆邏輯有問題 08:092020/03/25 娛樂 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 陳時中厲害在哪？網推5「定心丸」特質 08:082020/03/26 政治 生活熱門新聞 直播》今新增17例確診 15境外移入 2例本土 - 生活 西國醫療崩壞...拔老人呼吸器 醫嚇哭：人間惡夢 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 搶購潮已過？網去賣場看超崩潰！ - 生活 台灣防疫下一步？ 施景中：說不定要真正鎖國 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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