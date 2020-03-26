因應新冠疫情衝擊企業營運，央行首度推出中小企業融通方案，以央行自有資金挹注2000億元援助受新冠肺炎疫情影響的中小企業，信保9成以上的新承作貸款，利率不超過1%，減輕中小企業負擔。央行下午也由業務局主持，召集國內行庫主管到央行針對該融通方案，進行雙向交流。

央行業務局局長陳一端表示，考量到銀行自有資金有限，央行將提供銀行轉融通資金，利率按照擔保放款融通利率再減1.25個百分點，利率約為0.25%，額度暫定為2000億元，適用期間從今年的4月1日起至明年3月27日止，因根據央行法規定，擔保放款融通最長期限為360天。

只要銀行評估因受疫情影響的中小企業放款，銀行承做此貸款後，可以向央行申請轉融通，用途為企業營運周轉需求，可以跟政府相關紓困振興貸款搭配使用。

央行專案貸款的額度與利率分為兩大類：第一是信保基金提供9成以上信用保證的新承作放款，每一戶額度為200萬元，利率不超過1%，此利率是央行專案融通利率再加0.75個百分點。第二類是銀行徵提擔保品的新承作放款，每一戶額度最高600萬元，利率不超過1.5%，也就是央行專案融通利率再加1.25個百分點。

(時報資訊)