華紙（1905）今日召開線上法說，公布2019年合併營收206.89億元，年減13.88％。毛利率5.86％、營益率負1.85％，較前年轉虧。加上業外由盈轉虧，歸屬母公司稅後虧損2.45億元、每股虧損0.22元，均創近6年低點。董事會已決議不配發股利。

華紙2019年第四季合併營收50.25億元，季增2.1％、年減15.37％。但毛利率2.26％、營益率負5.34％，為2013年第三季以來6年低點。加上業外虧損增加，歸屬母公司稅後虧損2.15億元、每股虧損0.19元，亦為6年來低點。

華紙指出，2019年國際漿價平均下滑16～17％，紙品需求亦受中美貿易戰影響，紙品銷售衰退7％，致使整體營收下滑。木片成本居高不下致使毛利率下滑，且部分漿線設備分段改造，致使本業營運轉虧。業外則因匯損增加、權益法認列虧損，使整體虧損擴大。

華紙發言人陳瑞和表示，國際漿價自前年底的每噸760美元降至去年底460美元，使紙漿營收貢獻降至未達1成。醫療、紙吸管、標籤底紙等特殊紙占比提升至逾5成，其他紙品合計則約4成。

華紙代理發言人林冠均說明，去年第四季新台幣兌美元匯率強升3.4％，致使業外匯損達3400萬元。全年匯損年增300萬元。至於去年權益法認列收益由盈轉虧，主因前年有一次性沖銷利益，今年則認列虧損，致使來回差距達5700萬元。

(時報資訊)