交通部因應新冠肺炎，將啟動所有場站量測體溫措施，交通部次長王國材表示，5月1日起，台鐵241站都要全面量體溫。

王國材說，交通部主管包括客運場站、航空站、郵局、國道服務區、風景區及主題樂園、4月1日起旅客及民眾都要量體溫。其中高鐵4月1日起台北、桃園、台中、左營、台南等5站都要量體溫，4月6日起高鐵12站都要用紅外線量體溫。

台鐵部分，已要求4月1日台鐵南港等22個大站全部都用紅外線體溫偵測儀量量體溫，其餘小站目前因額溫槍陸續採購中，所以目標就是5月1日起全部241站統統都要量體溫，人員不足部分，小站先由列車長幫忙 ，其餘場部分則僱請臨時人員協助。

交通部也說，相關防疫措施包括搭車戴口罩，避免民眾返鄉掃墓產生交叉感染，運輸業者宣導民眾配戴口罩，並販賣棉布口罩。

全面量測體溫，鐵路、客運主要場站、國內航線航空站、國道服務區、國家風景區及主題樂園，4月1日起旅客入口(或閘門)量測體溫，超過37.5度，將勸導返家休息或就醫。

此外，也會加強消毒頻次，場站及運具原則每日至少消毒1次，並視需要增加次數(高鐵列車每一往返1次、公路客運每6小時1次)。並減少人潮聚集，國道服務區推出簡易賣場，減低大廳人潮；台北站等18個車站至4月30日停止場地租借及舉辦活動。

(中時 )