武漢肺炎全球肆虐，醫療用品從口罩、隔離衣，到原料藥，都因為中國是主要製造地而面臨短缺。不過，台灣有堅實的工具機產業鏈，立刻架起了口罩生產線；台灣還有高品質的防疫及醫療團隊，無論在確診或者治癒速度上，都展現出高效率。

台灣既擁有良好的製造業基礎，又有優秀的醫療品質，從產業發展的角度，一個長線的議題隨之浮現：必要的醫材，是否等同於戰略物資，國家必須保有一定的自給率？另一個現實的問題是：台灣的醫材企業能否既顧及國內需求，還能夠創新又獲利？

台灣醫療強項 最大優勢

如果兩者的答案都是肯定的，那麼由醫材連續創業成功的老手洪一平，以及兼具技術及創新思維的湯孝威兩人合作創業的苡樂公司，專門投資並輔導新創醫材公司，就是站在潮流上的創業思維。

洪一平年輕時代從醫材代理做起，1996年就創業，2004年和朋友共創常廣，緊抓微創手術大趨勢，供應手術需要的套管、器械。

洪一平的野心不止於微創手術，他認為台灣有最好的加工技術，包括射出成型、模具等。但只擁有傳產的好技術絕對不夠，「今天，同樣做一條水管，你拿去澆花跟拿去通血管，價值是差1萬倍」，湯孝威打了生動的比方，價值的差異就在於所挑的題材。

「發掘醫師在臨床上的問題，用更好的方式解決。以常廣創造現金流的方式，再加上益安IP授權的模式，投資這樣的公司，一定會賺錢。」洪一平的創業經歷，讓他體會到企業的獲利能力非常重要，創業絕不打高空，就是衝著獲利而來。以矽谷選題、台灣執行的模式，期望用台灣的成本拿下矽谷公司的估值，成了苡樂選擇投資標的的準則，「一定要賺錢」幾乎成為洪一平的口頭禪，而賺錢的標準，洪一平訂在至少是投資額的10倍起跳。

做好研發製造 行銷國際

苡樂的想法就是讓優秀的博士及醫師專注在研發，其餘包括建廠、製造、法規認證等，都由苡樂合作的專業經理人來執行，例如曾任職鴻海，擁有豐富及快速建廠經驗的黃道平；專長醫材法規、曾任成大前瞻醫材中心研究員的王俊傑博士等。

而當今的國際醫療大廠，多半不想製造硬體，如能好好運用台灣能量，做好研發製造，和國際大廠合作行銷，「讓台灣成為全球高階醫材的創新及量產中心」，這是洪一平、湯孝威的苡樂團隊最想完成的目標。

(中時電子報)