歐巴桑總是大把抓、大杓舀，很多顧客看了就飽。（周麗蘭攝）

歐巴桑的招牌當歸湯（左）有一大票死忠粉絲。（周麗蘭攝）

女兒代歐巴桑上網致謝與道別。（周麗蘭攝）

從省立雲林醫院、署立雲林醫院、到國立台大醫院雲林分院，在醫院門口騎樓下賣素食碗粿、素粽、當歸湯、豆腐湯近30年的歐巴桑，明天27日將退休打烊，家屬今天在網路上致謝與道別。

多數顧客稱呼老婦人「阿桑」、「阿婆」，認識她的人叫她「阿麗」，她每天凌晨3點起床準備，5點多煮好，把餐車到醫院前巷子的騎樓下，中午賣完再推回，下午3、4點清洗完畢，每天工作12小時，70歲的她過得很快樂，她說「沒事做很難受，我很怕沒代誌做。」

阿婆的素食攤沒有名字，但客人一傳十、十傳百，大部分是老顧客，素食米粉、炒麵、碗粿、鹹飯、素粽填飽肚子，配一碗當歸湯、豆腐湯、筍子湯就是一餐銅板美食。

她對自己的手藝謙虛，她說她煮得也不特別，客人喜歡是因為吃得習慣，或者大鍋煮比較好吃。其實阿婆還是有堅持的，米粉、炒麵一定要下鍋炒，碗粿一定每天磨米漿，「原味就是好吃，不好吃就是不好吃」。

很多客人看她抓米粉、舀湯就有療癒感，阿婆總是大把抓、大杓舀，她說「鄉下人卡粗吃，人客吃得飽，我們也賣得過就好。」有些客人想吃一半米粉、一半麵，或一半鹹飯、一半米粉，她也都OK。

時間一晃眼三十年，從夫妻倆一起賣，做到剩阿婆一人，70歲的她明天（27日）做完最後一天生意也要退休了，倒數這一周她逐一向老顧客道謝。

女兒天代母親上網在臉書社交圈向顧客們說謝與道別，「將近30個年頭來感謝舊雨新知， 老顧客、新顧客的愛戴與交關，一碗鹹飯、一碗當歸湯 ，曾是老顧客的基本早餐配備， 惟媽媽年事漸高、身體微恙，不得不收攤了！百般心疼、萬般不捨。謝謝這些年來曾經來攤光顧的客人，感恩！ 在此代媽媽向大家說聲謝謝您，再見囉！」

(中時 )