喜歡 Google 以及樂金(LG)品牌推出的旗艦級智慧型手機嗎？談到 2020 年安卓(Android)旗艦手機，高通 Snapdragon 865 處理器可說是絕對標配。不過，有外媒報導，由於高通 Snapdragon 865 處理器開價太高，Google 以及 LG 可能會在今年的旗艦手機中放棄使用，改選用成本較低的處理器。

《XDA developer》報導，他們先前發現了三個代表 Pixel 新機的開發代號，也就是 Sunfish、Redfin 以及 Bramble。其中，Sunfish採用sm7150平台，也就是正式名稱為Snapdragon 730的處理器，僅支援4G，被推測是 Pixel 4a。而另外兩款機種則是採用高通Snapdragon 765G處理器。先前，這兩個款式先前被推測是 Pixel 4a 中支援 5G 的款式。不過透過 Google Camera App 的程式碼，進一步發現 Sunfish 被標記為「photo_pixel_2020_midrange_config」，而 Redfin 以及 Bramble 則是被標記為「photo_pixel_2020_config」，因此按照最新證據，Redfin 以及 Bramble 被推測可能是 Pixel 5 或 Pixel 5 XL，而非 Pixel 4a 的 5G 款式。

另外，韓國 Naver 網站報導則是指出，LG 方面也有跟 Google 類似的做法。他們尚未發表的 G9 ThinQ 機種，可能不會採用高通 Snapdragon 865 處理器，而是改用 Snapdragon 765G 處理器。

無獨有偶，先前 Nokia 剛發表不久的最高階機種 Nokia 8.3，也沒有選擇採用高通 Snapdragon 865 處理器，而是僅僅採用 Snapdragon 765G。不過原本 Nokia 就已表示過他們會鎖定中高階市場，而不是主攻最高階的旗艦市場，與 LG G9 ThinQ 還有 Google Pixel 5 系列原本的高階定位不同。

Snapdragon 765G 以及 Snapdragon 865 都是高通所發表支援 5G 的處理器。與 Snapdragon 865 不同的是，Snapdragon 765G(以及765)都是內建 5G 數據機晶片，而 Snapdragon 865 則是採取外掛 X55 數據機晶片的做法。相較之下，整合數據機晶片的 Snapdragon 765G 在功耗表現上更為出色，如果調教得宜，性能表現也會很不賴，並且有望能有效壓低手機售價，更為親民，對消費者而言也將更具吸引力。

(中時電子報)