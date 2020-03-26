新冠肺炎疫情雖然讓不少國內外運動賽事延賽或取消，不過學生甲級聯賽這個月都是決賽階段，仍將如期進行，但不開放觀眾進場，就連戶外的UBL大專棒球聯賽決賽，也將採取閉門比賽。

包括已經落幕的HBL高中籃球聯賽、UVL高中排球聯賽、UBA大專籃球聯賽及現在正在彰化進行的UVL大專排球聯賽，因為都是室內運動競賽，高中體總和大專體總都採「閉門比賽」，各隊進場隊職員都要造冊紀錄，近日國內確診增加，中央流行疫情指揮中心宣布室內100人、室外500人以上集會活動建議停辦，為了選手、工作人員安全，大專體總決定在戶外進行的大專棒球聯賽決賽，同樣不開放觀眾。

UBL決賽階段本周六、日在三重棒球場閉門進行， 由文化大學、嘉義大學、國立體大和開南大學4隊爭奪冠軍，周六下午1點4強準決賽由文化大學對開南大學點燃戰火，重演上屆冠軍戰戲碼，去年文化在冠軍戰擊敗開南，完成2連霸，今年將要挑戰隊史UBL第2度3連霸。

國立體大將於周六下午5點對決嘉義大學，國體上次打進UBL冠軍戰是104學年度，上次拿下冠軍則是5年前，本屆盼重返冠軍戰，睽違12年重返UBL 4強的嘉義大學，本屆將要力拚隊史首冠。

大專體總徹底落實防疫政策，賽會期間將聘用醫護人員協助現場評估及護理，現場工作人員均全面配戴口罩，測量體溫並登記造冊，參賽學校隊職員，也需配合量測體溫，若額溫超過37.5度之發燒或出現呼吸道症狀，將禁止入場。

但是為了關心球員的家長，大專體總開放每校50人親友團進場額度，各校需有統一聯絡人統整名冊，並於本月27日中午12點前繳交名單，比賽當日親友團須攜帶身分證、健保卡或具身分證字號相關證件備查，進場後遵照工作人員指示，採取梅花座，每人間隔1公尺以上。

另外，開賽前後球場都將全面清潔，包括場館環境等密集接觸區域，均加強消毒清潔。參賽隊伍使用的區域及空間，含球員休息室、球員席、熱身空間、比賽區域與練習用球等，每場賽事結束後也將由大會工作人員加強消毒清潔。

關心大專棒球聯賽卻無法進場的球迷，可透過SSUtv網路直播，FOX體育台欣賞公開組一級決賽賽事；UBL臉書粉絲專頁推出冠軍預測抽獎活動，猜中108學年度冠軍球隊，將可得到冠軍帽和冠軍帽T。

(中時 )