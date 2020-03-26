台中市政府觀旅局長林筱淇說，市府以防疫為優先並積極行銷29區觀光旅遊。（陳世宗攝

新冠肺炎席捲全球，疫情指揮中心前日也呼籲國民非必要不要出國。台中市議會民進黨團26日召開記者會，黨團總召陳世凱抨擊說，台中市政府觀旅局在旅遊宣傳規畫上根本後知後覺，不見有所作為；台中市政府觀旅局長林筱淇說，市府以防疫為優先並積極行銷29區觀光旅遊。

台中市議會民進黨召開記者會，陳世凱、施志昌、李天生、邱素貞、黃守達、林德宇、張家銨等議員共同出席。陳世凱說，這次連假是吸引各地遊客的機會，其它地方政府都在加強宣傳力道，但市府現在還完全看不到宣傳計畫，未來沒有最慘、只會更慘。

施志昌表示，因新冠肺炎疫情，導致近期旅宿業經營上的困難，像228連假墾丁、花東等地區許多旅館、民宿還是一房難求。清明連假前，許多縣市都已啟動旅遊宣傳，如高雄還找知名歌手黃明志拍ＭＶ宣傳；台中到昨天才看到盧秀燕市長臉書上出現類似屏東的宣傳文案。

邱素貞、黃守達說，儘管新冠肺炎疫情蔓延，許多民眾不敢出門，各縣市政府為提振地方觀光產業都積極行銷，爭取更多消費者；反觀台中市政府至今未提出積極作為措施，讓產業界叫苦連天，希望市府兼顧防疫下做好旅遊宣傳，帶動地方消費，促進經濟成長。

林筱淇表示，市府加強防疫，打造安心旅遊環境，積極展開觀光行銷，包括已針對旅宿業者推出「安心旅宿」認證標章，張貼於旅宿業入口處，讓民眾輕鬆辨識、安心入住，創造住房商機。

林筱淇強調，為降低疫情感染風險相較於大眾運輸工具，民眾此時多選擇自駕出遊，市府順勢推出「自駕旅行」戶外5大主題遊程，包括「山線鐵馬樂活之旅」、「海線生態套裝旅遊」、「屯區人文藝術之旅」、「溫泉泡湯養生之旅」等，持續加強社群媒體、網路廣告行銷力度，盼吸引更多民眾到台中安心旅遊。

(中時 )