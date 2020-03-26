主力客戶下單模式改零庫存策略，訂單因此減少；加上生產結構從OEM逐漸轉型到ODM過程不順、且，自創品牌「哈克士」營運不如預期，成衣代工廠銘旺實（4432）去年營運出現2012年上櫃以來首度虧損，稅後虧損7397萬元，EPS-1.46元。

銘旺實主要營收為成衣99%，原料1%。以外銷為主，銷售地區為歐洲41%、美洲55%。

銘旺實指出，去年出現虧損，主要原因是，主力客戶的銷售策略改採零庫存的下單模式，影響原接單的情形；雖已透過調整客戶結構來因應此影響，但因初期產能的調整未達最高利用率，影響原有毛利水準。

2019年，銘旺實的營業毛利率為11.71%，比前年、2018年的14.57%，下滑了近3個百分點。

除此之外，市場也指出，為提升獲利能力，銘旺實近年來積極爭取訂單生產由OEM，轉為ODM；因成效還在努力中，營運績效不如預期。

除此之外，銘旺實多年前開始生產自有品牌「哈克士HAKERS」，並開拓實體通路據點；市場指出，在電商崛起、市場規模有限下，銘旺實自有品牌經營遇到瓶頸，營運未見起色，造成銘旺實不小的負擔。

(工商 )