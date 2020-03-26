金曲歌后蔡健雅原定5月9日於台北小巨蛋舉行《給世界最悠長的吻》2020巡迴演唱會，根據25日中央及台北市府針對疫情擬定的公共集會辦理規範，主辦單位大地風與經紀公司水晶共振等相關單位協商後，配合政策規範，顧及所有現場觀眾、演出人員及工作人員之健康安全，26日宣布延期舉行，新的演出日期會於主辦單位與小巨蛋確認可替代之檔期後，最晚於6月底前公佈。並同時公佈退票須知，請大家耐心等候。

受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心宣布，室內100人以下、室外500人以下的公眾集會都建議停辦，除了蔡健雅演唱會外，樂團「草東沒有派對」原定5月首度攻蛋、尚未公佈演出訊息便宣佈取消，5月底即將來台演出的劉德華也尚未公佈。

至於潘越雲4月18日TICC演唱會、蔡依林5月9、10、15、16、17日高雄巨蛋演唱會、戴愛玲5月23日TICC演唱會，以及萬芳6月9日台北小巨蛋以及6月27日第31屆金曲獎頒獎典禮等系列活動，目前取消或延期與否都備受外界關注。

(中時 )