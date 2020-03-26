新北市中和區公所於3月23日起啟動辦公分流，規畫行政大樓1樓為民眾洽公區。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所於3月23日起啟動辦公分流，規畫行政大樓1樓為民眾洽公區。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所於3月23日起啟動辦公分流，規畫行政大樓1樓為民眾洽公區。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，確診個案不斷攀升，新北市中和區公所於3月23日起啟動辦公分流，規畫行政大樓1樓為民眾洽公區，同時設置「隔離或檢疫者申請補償金專區」，專人專區提供一站式服務，給民眾一個安全舒適的洽公環境。

中和區長賴俊達表示，中和區公所為加強防疫措施，自3月23日起啟動分流管制，原先分布於各樓層之申請案件，集中於1樓專區受理。除了設置溫馨洽公服務專區，為降低感染風險，民眾等候區間隔加大，提供酒精消毒，酒精噴瓶也標示關懷小語，讓民眾感受區公所的暖心關懷。洽公櫃台並創新設置防護隔板，此舉為洽公防疫的一大亮點，務求防疫工作能夠滴水不漏，貼心提供同仁護目鏡、手套等防護裝備，使民眾放心洽公、同仁安心辦公，區長賴俊達並感謝同仁堅守崗位守護市民。

更鼓勵同仁多走樓梯，除了加強運動、有益健康外，避免過多接觸，減少密閉空間群聚感染的風險，行政大樓電梯、扶手及民眾洽公區更是每小時就清潔消毒，加強防疫，提供民眾最安全的洽公環境。

此外，區公所已辦理2場遠端辦公及視訊會議APP教育訓練，確認全部作業系統的環境，請同仁隨時要備份好資料，不管桌上型、筆電及平板皆灌錄遠端辦公懶人包，規劃鄰近公所之枋寮活動中心及鶴齡交誼中心2處備援辦公處所，目前已進行電力、電信及網路配置，當疫情更為嚴峻之際即可啟動異地辦公，讓各項行政工作不中斷，持續為民服務。

(中時 )