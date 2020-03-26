張軒睿曾擔任實境節目《阮三个》小幫手，但因工作檔期關係無法參與第二季拍攝，他也特地抽空前往苗栗探班，在眾人正忙著接待房客之際驚喜現身，令楊貴媚尖叫連連。談起第二季無法一起拍攝的想法，楊貴媚忍不住落淚表示：「其實在我心裡，軒睿、我跟索索三個人，就像家人一樣共同耕耘一個民宿；第二季就覺得好像少一個人，所以當我再看到他時，好像自己的小孩回來了，很開心、真的很開心！」

張軒睿和新任小幫手范少勳相處融洽。

張軒睿錄影淚灑現場。

張軒睿與新任小幫手范少勳見面也展現學長風度，特別準備豆干伴手禮要來慰勞學弟，笑稱這就是所謂的「傳承」，而范少勳則是相當有信心的回應：「我會好好做的，學長！」見到兩任小幫手相處融洽，楊貴媚開心表示：「原本以為他們會尷尬，但沒想到他們見面就像兄弟一樣，真是一個很棒的感覺！」

張軒睿坦言其實在前往民宿的路上心情很忐忑，還一度擔心大家不會想看到他。說到因工作而無法參加第二季的心情，他感傷地說：「節目從要開始啟動的時候就一直有在參與，今天自己卻變成是在旁邊看的人，我就會覺得有點奇怪。」想到固定三人的其中一人已經不是自己，張軒睿忍不住淚灑現場，離開時他承諾：「我覺得我還會再來！」

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(中時電子報)