九族文化村與國外景點對照圖。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村與國外景點對照圖。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村薰衣草與群芳競豔。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣相對安全，不用出國也有媲美國外的國際級景點，九族文化村就有與西班牙巴塞隆納奎爾公園、法國楓丹白露宮、瓜地馬拉蒂卡爾神廟等地雷同的景點，對照圖讓人莞爾！

九族文化村順勢在4月1日到5日的連續假期，推出兒童節優惠方案，配合3、4月「紫戀薰衣草」活動，不僅有賞花特價，還加碼推出12歲以下兒童免費，但是每位兒童需要有一位購買全票的大人陪同。

九族文化村經理黃瑞奇表示，九族是台灣少數集主題樂園、文化村、風景名勝地等優勢於一身的旅遊勝地，也是大人、小孩都喜愛的歡樂地；園區歐洲花園種植10萬株西班牙薰衣草，目前正盛開，還有金魚草、四季海棠、香瑾等花種，與紫色薰衣草相互呼應，爭妍競豐豔。

黃瑞奇表示，「紫戀薰衣草」門票特惠中，全票只要650元優惠，再享日月潭纜車當日免費搭乘的好康，並邀請樂團演奏，3月28日台灣絲竹室內樂團、4月4日默思樂音樂劇團，讓大家在悠揚的音樂聲中賞花，視聽與聽覺都滿足。另外，園區還推出明信片大展，即日起至4月5日止，只要購買明信片，寫好後投到遊客中心郵筒裡，九族就會幫忙貼上郵票，將珍貴心意寄到對方手中。

現在暢遊九族文化村，不只賞花，還可走訪九族文化村部落文化、搭乘纜車從空中發現日月潭之美，再加上最夯的「西班牙海岸」歡樂世界，體驗刺激有趣的遊樂設施。

(中時 )