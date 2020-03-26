STEAM教育落實於生活中，大湖國中師生自製「腳踏式酒精噴霧器」。（巫靜婷攝）

大湖國中致力於科學及科技教育紮根，26日副縣長鄧桂菊、新任教育處長邱廷岳到校視察，參與STEAM教學直播。（巫靜婷攝）

大湖國中學生向副縣長鄧桂菊說明自製曬衣夾的科學原理。（巫靜婷攝）

大湖國中學生展示科學與科技課程的成果，臉上滿是自信與笑容。（巫靜婷攝）

大湖國中學生展示科學與科技課程的成果，臉上滿是自信與笑容。（巫靜婷攝）

大湖國中學生專注地操作線鋸機。（巫靜婷攝）

大湖國中致力於科學及科技教育紮根，因應防疫，帶領9年級學生自製「腳踏式酒精噴霧器」，使用者僅需單腳踩踏踏板，透過「連槓原理」可連動上方酒精噴霧器，不動手也能噴酒精消毒，減少多人觸摸容器，降低病菌感染風險，發明十分吸睛，26日副縣長鄧桂菊也到校視察，參與STEAM教學直播。

STEAM教育結合科學、科技、工程、藝術、數學知識，培養學生動手做、發明及創新的能力，大湖國中推動科學教育近14年，2018年成為全縣唯一的科技前導學校，因應108課科技領域正式上路，學生透過生活科技教室實作、發明出不少生活小物，上周完成「腳踏式酒精噴霧器」，為校園防疫再添助力。

讓科學應用在生活中，大湖國中邀請苗栗縣自造教育及科技中心老師劉坤隴指導，由擁有理化專業的輔導主任楊明獻帶領9年級學生，花費8節課時間接續完成腳踏式酒精噴霧器，目前放置於校門口，讓學生上、下學自行取用，使用者不需用手按壓酒精瓶，依然可輕易取用酒精。

楊明獻表示，疫情期間，過去學校需安排人力在校門負責噴酒精及量體溫，自製腳踏式酒精噴霧器，能讓防疫工作更有效率。 9年級學生邱子耘表示，酒精一踩就有，用起來很輕鬆，雙手也能保持清潔，平常在校早上、中午、下午需各消毒1次，除了酒精，同學們也會利用肥皂洗手。

副縣長鄧桂菊表示，一入校門就被學生自製的腳踏式酒精噴霧器驚豔，足見學校將科學教育落實於生活的用心，此次視察除了了解師生平時教學的場景，孩子們也親自操作線鋸機及磨砂機，展示自己運用木工技藝做成的小抽屜、小椅子甚至是電動車，處處都能看見科學教育不僅讓學習更快樂，也實現了「Learning by doing」的精神。

(中時 )