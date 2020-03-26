瑞德西韋是目前各方認為最有可能治療新冠肺炎的藥物，預計4月底解盲，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前國內北中南各一家醫院參與臨床試驗，目前有3個案在二家醫院使用這個藥物。

張上淳指出，據使用醫師醫師表示，用了之後情況不錯，燒很快退，但排病毒的狀況有沒有縮短，是我們較關切的。至於使用Hydroxychloroquine，根據法國報告顯示，排病毒的時間可以縮短，專家小組認為輕症可以用，目的是縮短治療時間，佔床時間。

對於用奎寧治新冠肺炎藥物，張上淳說，最近火紅的老藥奎寧，目前只有很少的研究指出它會有效，但在適量、適當的方式使用，算是相對安全的藥物。但他特別指出，奎寧要加抗生素才有更好效果，這些藥在台灣可取得。

張上淳說， 臨床處制第五版給醫生的建議，使用之前必須要告知病患，奎寧使用不一定有效，但若病人同意，成人、兒童的使用劑量也都有登陸在冊中，張上淳指出，使用這個藥物，對心臟、心律的影響，長期使用恐致視網膜病變，而孕婦不適合使用。

(中時電子報)