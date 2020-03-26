IET-KY(4971)(英特磊科技)公布2019年財報，全年稅後盈餘為6926萬元，年成長34.85%，每股盈餘為1.9元，針對新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，IET-KY總經理高永中表示，雖然美國境內多處區域受政府勒令停工，以減低疫情散播，但因英特磊是生產尖端國防應用材料，屬於關鍵產業，因此不在管制之列，營運不受影響，預估上半年客戶訂單衝擊有限。

IET-KY今天下午舉行法說會，公布2019年財報，2019年第4季合併營收為1.78億元，季減2.8%，年成長11.8%，營業毛利為5330萬元，季減16.7%，年增1%，單季合併毛利率為29.85%，季減4.95個百分點，稅後盈餘為1479萬元，季減30.4%，年增200.5%，單季每股盈餘為0.4元；累計2019年合併營收為7.12億元，年增9.6%，營業毛利為2.37億元，年成長2.4%，合併毛利率為33.38%，年減2.32個百分點，稅後盈餘為6926萬元，年成長34.85%，每股盈餘為1.9元，公司董事會決議每股配息1元。

高永中表示，2019年合併毛利率33.38%，較2018年合併毛利率35.7%下滑，主要是因去年新建廠房正式啟用，相關製造費用等固定生產成本增加所致；相對之下，推銷、管理及研發等營業費用總額則較前一年度支出減少1109.7萬元，主要是新興主力產品如：VCSEL、APD等產品優化已臻成熟，研發費用投入減少；由於公司新建廠房及產能擴張等資本支出已大多完成，目前資本支出投入係依照已核定預算執行，財務操作原則為穩健保守，目前流動資產佔總資產比率由去年25%提高到28%，負債比率與去年同為5%。

IET-KY前2月合併營收為1.18億元，年減20.11%；雖然面對全球爆發的新冠肺炎疫情及持續進行的中美貿易爭端等不利經濟因素，高永中表示，公司體質健全，機台廠房到位，產品跨軍、民兩用市場，且公司已擬定各項應變準備，生產將不致受影響，加上中國訂單陸續恢復，大廠安全庫存訂單增加，上半年客戶訂單預計衝擊有限，假如疫情在第2季被控制，下半年有機會加速回升，帶動全年營收及獲利有樂觀的表現。

就各產品來看，在砷化鎵部分，IET-KY持續與客戶策略合作，發展VCSEL在醫療、無人車(Lidar)及5G環境高端應用，且把握現有量產訂單穩定供貨；在磷化銦方面，IET-KY表示，APD磊晶片應用於大型資料庫及5G基礎建設已有穩定的全球客戶群與逐漸增量的訂單，2020年將加強改進生產週期，提升生產良率，持續攻佔市場；此外，以磷化銦為材料的生物感測晶片的研發亦將與客戶持續合作加快開發速度，其他量產PIN及HBT訂單穩定。

在銻化鎵部分，商用與國防相關銻化鎵紅外磊晶片需求下半年後勢看好，公司將配合政府計劃，增加兩台大型生產機台，擴大產能超過100%；至於氮化鎵(GaN)方面，IET-KY已展開應用MBE技術生產氮化鎵磊晶片的研發，目前研發機台已開始組裝，預計今年度第3季可試產。

有鑑於近期股價低於公司應有價值，IET-KY董事會通過實施庫藏股，買回自家股票1500張。

(時報資訊)