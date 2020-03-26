新北市政府警察局刑警大隊於今（26日）上午進行異地辦公的實地演練。（新北市刑大提供）

新北市政府警察局刑警大隊於今（26日）上午進行異地辦公的實地演練。（新北市刑大提供）

新北市政府警察局刑警大隊於今（26日）上午進行異地辦公的實地演練。（新北市刑大提供）

新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市政府警察局刑警大隊為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，於今（26日）上午配合警政署及新北市政府警察局的規劃，特地進行異地辦公的實地演練，希望透過分流警力的措施，在疫情中能夠維持公務運作。

新北市警察局依據行政院「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，日前召開應變會議指示各單位應事前擬定超前部署計畫，其中為了避免單位內因有同仁染疫造成機關運作停擺，除了善用各項防護裝備及落實清潔工作，新北市刑警大隊將原國防管理學院園區的中正堂規劃為異地辦公處所，視疫情狀況將派遣部分警力進駐，並已將電腦、電話、影印機等辦公設備架設完畢。

中正堂原為舉辦各項活動的大禮堂，在幾天內搖身一變成為刑警的辦公廳舍，並於今天上午在警察局副局長溫枝發的率隊視察下，完成異地辦公實地演練，確保在疫情的衝擊下，透過異地辦公機制，能維持機關運作，同時減少同仁遭感染風險。

新北市刑大大隊長黃壬聰表示，面對嚴峻的疫情會「做最好的準備，最壞的打算」，且不因疫情而鬆懈維護治安的決心及作為，日前更破獲多起疫情假訊息案及上百公斤製毒工廠案。

另外呼籲民眾，散布不實的疫情謠言或訊息，會違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，可處三年以下有期徒刑或新臺幣三百元以下罰金，提醒民眾切勿任意散播、轉傳未經查證的疫情資訊。

(中時 )