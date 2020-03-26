新竹市議員曾資程認為關埔2期鄰近頭前溪畔17公頃的非都市計畫區零星土地，可變更做為國中學校用地。（陳育賢攝）

議員憂心當年關埔國小被家長擠破頭搶進，這批學生幾年後畢業升國中，可能又要面臨國中校舍不夠的窘況。（陳育賢攝）

新竹市是全國少數人口仍持續正成長的縣市，其中關埔地區因鄰近竹科，加上建案不斷興建，人口更是快速成長，市議員曾資程憂心當地建案兩年內將再增4000戶，加上1200餘位龍子龍女3年後將升上國中，若不先未雨綢繆，3年後一定再出現爭搶入學的窘況。

曾資程指出，112學年度到113學年度，關埔計畫區內只有光武與新科兩所國中，其中光武教室已經不敷使用，且已總額管制，希望市政府能夠針對光武國中新建教室的部分，能夠提早兩年來做規畫，籌編預算也要超前部署。

他說，戶政資料顯示，光武國中的教室未來將不敷使用，如果再加上關埔計畫內新建案移入的人口，恐怕會對新科與光武國中的入學更形雪上加霜。

另，市府網站已公告，埔頂路要拓寬成30米道路，汙水下水道的幹管工程已經上網招標，此工程招標即意指關埔2期即將在今年動工，而2期加上1期的人口會有將近2萬人，這帶來的就學人口將會是新科與光武兩校的負擔。

為了解決未來校舍不足的問題，他發現關埔2期鄰近頭前溪畔有1塊約17公頃的非都市計畫區零星土地，其位於公道五路、柯子湖溪旁，原為浮覆地，後登記為財政部國有財產署及經濟部水利署的公有土地。

曾資程認為，市府在103年讓原本規畫的「關埔國中」（文中2用地）消失，且已經無法改回，那麼市府現在應該要從善如流，將這塊交通便利且臨近關埔計畫2期的公有地，以「專案變更」方式變更畫入都市計畫區內，他估計，若是現在馬上做，2年內應該可完成變更，再展開硬體建設，5年內就有新校舍了，徹底解決關埔地區地學生就學的問題。

(中時 )