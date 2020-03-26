美國國會於2020年3月18日通過了「家庭優先冠狀病毒應變法案」（FFCRA），且3月18日由美國總統川普簽署成為法律，FFCRA內包含七個子法，首先是針對所有美國國民，不論是否投保醫療保險，都能獲得免費篩檢，其餘還包括學校停課後，學童營養午餐的補助，以及對隔離勞工和家庭的薪資與失業補助等，以回應各界對於新冠肺炎疫情日益嚴峻之憂慮。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，其中兩項提案將對雇主造成一定的影響： 緊急帶薪病假辦法以及緊急家庭與醫療假擴大辦法，其立法目的為提供員工額外的緊急帶薪假以因應疫情，同時也祭出相對應之稅收抵減，以減輕雇主負擔。

值得注意的是，兩提案主要適用於政府機關以及員工人數少於500人的企業雇主，蘇宥人進一步說明，考慮到此二提案可能會危害某些企業或機構持續經營之可能性，提案中也提及美國勞動局將有權頒布施行細則讓特定醫療服務機構、緊急應變小組、以及員工少於50人的雇主得以豁免適用前述法案。

(工商 )