榮化2月24日起開始捐贈75％異丙醇清潔液協助社會大眾對抗疫情開始，目前捐贈規模已達20噸，遠超過原本預計的10噸；捐贈對象包括林園、大社、仁武、楠梓、小港區的近160間小學和幼稚園、高雄市消防局、教育局、經發局、警察局與交通大隊、台北總公司旁的中崙高中、廠區附近與前鎮氣爆災區的里民、台灣大學、高雄醫學大學與松山社區大學，以及透過新創的販賣機業者所捐贈的南部科學園區和幾間主動聯繫的學校。

榮化表示，其中與高雄市經發局合作的捐贈對象，更是高雄市內的72處傳統市場，希望透過有效的消毒方式，能夠降低民眾對外出採購的疑慮。而在台酒與台糖公司開始增加生產之後，酒精的供給開始趨於平穩，本次的捐贈行動也將暫告一個段落。

有鑑許多民眾或機構對手中的防疫物資如何有效正確使用仍有疑慮，且有許多盲目囤積或搶購現象，榮化邀請藝人葉全真與台大化工系副教授康敦彥，共同拍攝教導如何正確使用消毒用品的公益影片，分為「辦公室篇」與「校園篇」。透過簡單易記的分類觀念將目前常見的六種消毒用品，依照最適合的使用時機分為三類，並以同心圓由內到外表示清潔消毒的重要性。

(工商 )