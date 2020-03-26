曾獲每日電影獎影帝的柄本佑，父親是資深男星柄本明，老婆也是獲得多項影后肯定的安藤櫻，《火口的二人》導演荒井晴彥當初在尋找女主角時處處碰壁，原本安藤櫻一度答應接演，後來卻因為檔期無法配合而作罷，導演只好反過來詢問柄本佑：「你老婆拒絕我，你是不是該負一下責任呢？不如你來演男主角好了。」柄本佑不但一口答應，甚至找來老爸柄本明聲音客串他在片中的父親。

柄本佑（後）在片中精蟲衝腦變「攝」郎，與瀧內公美邊做邊拍。

片中，舊情復燃的男女主角，曾在過去交往期間拍攝許多尺度過激的黑白寫真，荒井導演為此找來知名攝影師荒木經惟的嫡傳弟子野村佐紀子掌鏡拍攝。由於這些寫真必須在電影開拍前就先準備好，柄本佑與瀧內公美在正式開拍前，有機會透過一系列拍照機會，為接下來的情慾戲暖身。這一系列色而不淫的唯美寫真，也吸引日本許多攝影愛好者慕名前去觀賞電影，日本片商甚至還特地為此辦了電影攝影展。

被譽為「一生必看的慾望越界之作」的《火口的二人》，即將在4月1日（三）於台灣正式上映。本片劇情描述十天後即將迎接婚禮的直子（瀧内公美飾演），與重返故鄉秋田的昔日戀人賢治（柄本佑飾演）久別重逢，為了迎接新生活，直子開始整理起過去物品，並從中翻出一本相簿，裡頭盡是她與賢治一絲不掛的黑白交纏寫真。透過舊照回憶美好時光的兩人，也激起了過往青春時光的慾望本能。

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(中時電子報)