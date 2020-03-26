美國之音報導，在新冠病毒疫情中，解放軍近來在台海周邊活動增加，同時期美國軍機、軍艦也數度出現在臺灣東、西部海域。美國之音報導指出，美中兩軍頻繁的軍事活動可能增加衝突的風險已經引起擔憂。有防務專家認為，新冠肺炎疫情可能改變美中長期競爭態勢，疫情後台海安全環境可能出現4種假想情況。

報導指出，解放軍在嚴重的疫情中仍然出動多型戰機，在2月9、10、28日及3月16日四度在台灣周邊演訓，其中還包括越過台海中線和夜間飛行訓練。台灣國防部官員說，北京對台灣的軍事威脅越來越大。

不過大陸對台灣軍事活動增加，美軍也在同樣時期被發現在台海周邊活動。台灣媒體報導，美軍運輸機、轟炸機、反潛機和戰艦都出現在臺灣東、西部海域，似有反制解放軍的意味，分析人士認為美、陸兩軍在台海周邊的頻繁演訓可能成為一種新常態。

美國喬治華盛頓大學國際事務實踐教授薩特(Robert Sutter)近日受訪時對美國之音表示，雖然解放軍在疫情中持續對台灣的軍事作為，但美軍也在台海周邊有軍事活動，美中兩軍其實都在通過審慎的軍事活動對彼此發出信號，他不太擔心兩軍會發生衝突，雙方正在有節制地通過軍事力量就彼此的立場向對方發出信號。

美國企業研究所外交防務政策研究員馬明漢(Michael Mazza)認為，在美中兩國都面對自己內部公共衛生危機的情況下，台海安全環境也將受到影響，他在全球臺灣研究所星期三發佈的最新一期《全球台灣簡報》中，分析了疫情後未來四個可能發生的“假想情況”(scenarios)。

第一是中國的復原不順利。雖然資料顯示，大陸正在從新冠病毒疫情中逐漸恢復正常秩序，封城也將慢慢解除，不過如果第2波疫情爆發，大陸領導人習近平可能會面臨更大的困難，無論是來自共產黨內部對他領導能力的挑戰或是人民的憤怒，這可能使習近平採取轉移目標的行動，在美國也在應付自己國內疫情而分心時，“台灣可能看起來像一個讓人有胃口的目標”。

第二是健康恢復但沒有恢復財富。即便中國從疫情中慢慢復原，但經濟活動是否恢復卻無法確定，因為全世界經濟都受到疫情重挫，對中國出口的需求也會受到影響，經濟無法復原將使習近平難以實現“小康社會”的計畫，他也可能有理由對台灣採取行動。

第三是習近平可能試水溫。他可能利用美國及其盟友專注於應對自己國內疫情的機會，測試美國的戰備能力和防衛台灣的意願與反應。

第四是新冠疫情可能耗損美國的國防開支。美國政府可能花費近2萬億資金幫助人民和企業渡過疫情帶來的經濟困境，這個開支也將為今後的預算帶來後果，“華盛頓有效與中國展開戰略競爭的長期能力將受到限制”，在美國可能更注意自己國內事務的情形下，“解放軍併吞台灣的可能性更大。”

解放軍在疫情爆發後還持續繞台演訓已經引起台灣不滿，不過中國國防部發言人吳謙2月底在一個聲明中說，解放軍的戰備巡航等軍事行動“針對的就是‘台獨’勢力及其分裂行徑”，他警告民進黨“不要玩火”，並稱，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都註定失敗。

對於新冠病毒疫情是否影響美軍備戰能力，美軍參謀長聯席會議主席米利上將(General Mark Milley)星期二說，疫情蔓延可能導致對軍方人員行動上的限制，不過目前看來對戰備影響不是很大，國防部發言人伊斯特伯恩(Lt. Col. Dave Eastburn)也告訴美國之音，疫情並未影響到美軍致力於地區及全球的和平安全，美軍持續在世界各地部署和操作，以保衛美國的國家利益，以及盟友和夥伴的安全利益。

(中時 )