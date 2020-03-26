東勢林區管理處於烏石坑溪施做緩坡式固床工，層層石階水瀑媲美「土耳其棉堡」。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

瞬間爆紅的烏石坑溪「台版小棉堡」，吸引爆滿人車湧入，每天數百車輛行駛溪底便道，近千名遊客直入溪床拍照，引發安全疑慮。東勢林管處考量遊客安全，於在溪底便道設置鐵製柵欄禁止車輛駛入，但管車不管人，仍籲遊客不要擅自闖入，以維護自身安全。

烏石坑溪上游防砂壩遭水流掏刷，主壩基礎嚴重掏空達9公尺，危及下游自由國小烏石分校、烏石坑林道及長榮橋安全。東勢林管處施作固床工，就地取用塊石舖排成階，調整達到溪床緩坡化，同時監測、調查枯水期的流量，施設枯水期的流心及消能設施。

烏石坑溪固床工今年2月完工後，有民眾發現階梯水瀑的特定角度媲美土耳其棉堡，拍照上網分享，吸引大批觀光客慕名而來，瞬間塞爆烏石坑山區。不過有遊客上午前往「台版小棉堡」，看到溪底便道多出鐵製柵欄，一度以為「台版小棉堡封了！」但仍有不少人穿過柵欄縫隙，徒步前往烏石坑河床拍照。

東勢林管處說明，烏石坑溪上游隨時可能下雨、溪水暴漲而危害遊客安全，雖然現場設有多處的告示牌，並且每日透過新聞稿及媒體管道宣導，依然成效不佳，仍有近千名的遊客在危險水域活動。

東勢林管處表示，為保障遊客安全，施設鐵製柵欄安全設施，以管制車輛行駛溪底便道，並籲遊客不要擅自闖入，以維護自身安全。

(中時 )