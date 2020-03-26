中部超過30位音樂人熱烈響應，在國家歌劇院前的夏綠地廣場獻唱「明天會更好」！（陳世宗攝）

30餘位知名中部音樂人發起串連，26日下午在國家歌劇院前的夏綠地廣場獻唱，以行動向第一線的無名英雄們表達感謝與支持。（陳世宗攝）

新冠肺炎日趨嚴重，國際飛航停駛、經濟衝擊百業！台灣防疫成就屢受國際肯定，但仍有無數工作需要全民齊心。30餘位知名中部音樂人發起串連，26日下午在國家歌劇院前的夏綠地廣場獻唱，以行動向第一線的無名英雄們表達感謝與支持，並邀請年輕朋友透過網路社群平台傳唱「明天會更好」！

台灣從機場交通、醫護等防線守護，乃至上下游整合的口罩生產線和IT健保系統全體總動員，有效掌控疫情成為全球許多國家的參考指標，為了幫所有辛苦無比的前線英雄們打氣，知名主持人冬冬(彭佳冬)、里奕廣告鄭博仁共同發起「明天會更好—用歌聲為英雄們打氣」網路接力，希望像當年的漸凍人潑冰塊活動，透過音樂表達對前線防疫工作的鼓勵！

發起人鄭博仁不僅是資深建築人，也是粉絲眾多的SL Band副團長。他說，「當政、醫、製造、科技紛紛聯手守護全民的同時，我們也思考自己能夠做些甚麼？音樂是一項全民都能輕鬆參與的活動，希望各行各業、不分年齡性別都來接力，在抗疫的同時，讓正能量持續散播出去！」

短短1周不到時間，獲得超過30位中部音樂人熱烈響應，不乏80年代創作巨星鈕大可、建築鉅子吳春山等名人。曾在國家歌劇院登台演唱的麗明營造董事長吳春山笑著說：「為了明天會更好，今天不當董事長！」他這次特別放下董事長的身段，以「音樂人」角色參與：「音樂是最能夠撫慰人心的力量，我們要團結為前線打氣、為全民鼓勵！」

活動召集人冬冬表示：「我們邀請大家簡單透過手機、視訊一起錄音錄影在網路上傳唱，哪怕只唱1句也行，並在FB臉書或IG上加註 ＃明天會更好 ＃台灣防疫英雄加油。」26日下午這群跨越世代的熱血音樂人們，在國家歌劇院前的夏綠地廣場獻唱「明天會更好」！由這首跨世代的經典象徵接棒，呼籲台灣民眾在低迷氣氛中，更要散播愉悅的正面能量！

(中時 )