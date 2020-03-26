「口罩實名制2.0」第一輪試辦可以取貨囉，行政院長蘇貞昌今天新自前往超商了解領取流程，政務委員唐鳳也去取貨，只花了不到一分鐘。

蘇揆今天在院會表示，實名制2.0第一輪，已經可以到超商領取口罩了，他一早也去超商體驗領取流程，很感謝各大超商的協力，讓口罩實名制再升級、更方便，造福更多上班族、學生等。

蘇揆說，目前口罩產量，已經穩定達到日產1260萬片，隨著90台新增購的機組都已全部到位，4月上旬的產量還可以進一步再提升到1350萬片，政院也正在評估，讓民眾一次可以買到更多、限制更少、方式更多元。

唐鳳則在臉書說，她只用了不到一分鐘。還沒取貨的朋友也不用著急，第一輪試辦的取貨時間是3月26日至4月1日，只要在期間內到預購時指定的超商，都可以順利取貨。

唐鳳也提醒，第二輪預購已於昨日起跑，有需要的朋友請在3月27日晚上8點之前，比照第一輪試辦，透過「eMask口罩預購系統」網站，或「健保快易通」手機應用程式進行預購。

(中時 )