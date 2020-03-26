新冠肺炎爆發海外返國潮，台中市居家檢疫人數瞬間爆增，至今已超過6000人，有人甚至違規趴趴走，負責追蹤管理民政、警政第一線同仁壓力瀕臨破表，副議長顏莉敏呼籲市府增加「居家檢疫替代所」數量，並補貼房價以增加入住意願。

中央流行疫情指揮中心規定，19日起，所有入境者須居家檢疫14天，更回溯3月5日至14日自歐洲入境者，這波返國潮讓中市居家檢疫人數瞬間爆增超過6000人。

顏莉敏表示，面對如此龐大管控人數，又不時有違規趴趴走情形，負責追蹤管理民政、警政第一線同仁業務量爆增，還得擔心被感染，壓力瀕臨破表。由於居家檢疫者爆量，管理及追蹤上有一定難度，且不管怎麼防都會有所疏漏。

顏莉敏說，台中雖設有「居家檢疫替代所」，但目前僅有170間房，且需市府審核後才能入住，加上每日收費2000至3000元，14天下來開銷不小。她建議市府擴大「居家檢疫替代所」使用效能，增加檢疫所數量並給與房價補貼，以提高入住意願。

顏莉敏指出，若擴大「居家檢疫替代所」使用效能，除了可降低同仁追蹤上負擔，二來，防疫物資一般民眾取得困難，藉由「居家檢疫替代所」設置，可以讓專業人員作最有效的利用。

(中時 )