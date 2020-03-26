旗山尊懷文教基金會會長王中義認為，環保局核准業者清運計劃書內容未透明，希望環保局能夠明確告知不會產生二次污染。（林雅惠攝）

環保局副局長吳家安說，民眾質疑的清運計畫未透明，環保局會將清運計畫及內容、時程、做出一份完整書面資料後，寄達給有疑慮的民眾。（林雅惠攝）

高雄市旗山農地2013年被傾倒廢爐渣近百萬噸，造成農地、食品安全受到汙染，非法填埋的廢爐碴終於要清了，高雄市環保局26日上午於旗山區公所舉辦清理前說明會，由萬大材料公司提出清理計畫，將以3年清理完成轉爐石為目標，第一年預定清理10萬噸，第二年清理20萬噸，第三年為70萬噸。

清理計畫說明會由環保局副局長吳家安主持，現場出席者包含萬大材料科技公司代表、高雄市議員朱信強、林議迪、林富寶、李順進、宋立彬等多位議員及旗山尊懷文教基金會、旗山反大林回填廢爐碴自救會、台南社大等社團與多名鄉親到場關切。

尊懷文教基金會會長王中義認為，環保局核准業者清運計劃書內容，外界完全不知，如何清？清出多少？運到哪裏？以及還有其他不明廢棄物怎麼辦？希望環保局能夠明確告知不會產生二次污染。

環保局表示，旗山區大林段遭回填轉爐石級配料案，環保局依據法院判決及廢棄物清理法積極處理中，惟涉及多方訴訟程序，仍然必須依法審慎處理，其中萬大材料公司提出清理計畫，原計畫提出長達10年的清理期程及第1年僅清理1500公噸，環保局堅持以儘速清理為首要考量，故核准之計畫重新擬訂縮短清理期程為3年、第1年內至少清理10萬噸，並於核准後1個月內即應啟動清理。

環保局副局長吳家安指出，針對地方人士的意見，環保局會納入後續監督清理的參考，若發現清理數量明顯不符合規劃數量，或清理流向不合法而有棄置之虞時，將廢止清理計畫，並依據廢棄物清理法，命相關清理義務人繳交代履行費用，至於其他關係人如中聯公司等司法訴訟，仍然會持續進行、不會因為核准清理計畫而有所鬆懈。

吳家安說，民眾質疑的清運計畫未透明，環保局會將清運計畫及內容、時程、做出一份完整書面資料後，寄達給有疑慮的民眾。

(中時 )