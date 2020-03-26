勞動部今公布推動「安心就業計畫」，從27日起，只要是在1月15日至12月31日之間，因雇主實施無薪假而薪資減損的勞工，都可以向發展署申請。商總副理事長許舒博下午出席勞動部與七大工商團體座談會前指出，雇主並非故意讓勞工放無薪假，政府應補貼勞工基本工資，而不是要雇主負擔。

「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）已對國內就業市場造成明顯衝擊，許多事業單位採取與勞工協議「減班休息」策略，也就是透過無薪假來維持營運，據勞動部統計，截至24日為止，實施無薪假企業164多家、勞工有4,808人。勞動部為了穩定勞工就業狀況，推動「安心就業計畫」，自27日起，「減班休息」勞工即可開始向勞動力發展署各分署提出申請。

許舒博表示，目前失業勞工跟放無薪假勞工數量攀升，並非雇主故意讓勞工放無薪假，也不是雇主故意不給薪水，「現在因為疫情、雇主也受傷」，政府應該多付一點，不是只叫雇主負擔。他建議，政府除了應直接用發放現金方式來幫助弱勢勞工，也應補助最低工資金額，否則沒辦法確實照顧勞工。

針對邊際勞工、非固定聘任的，沒辦法請領這些方案的勞工，許舒博指出，政府也應想想怎麼幫助他們，「不要每次只想到要保障勞工權益，而要求雇主付更多工資」。至於基本工資是否要調漲，許舒博說，現在還在疫情期間，談這個會有「今夕是何夕」的感覺，先幫助邊際勞工、失業勞工、無薪假勞工，比討論基本工資更有意義。

(工商 )