社子島自救會不滿疫情期間，北市府仍堅持審議，認為是強渡關山。（游念育攝）

支持社子島開發的促進會也在現場招開記者會，雙方加起來約有上百名成員。（游念育攝）

台北市長柯文哲強推社子島開發案，拆遷安置不被居民接受，社子島自救會26日再次發動陳抗，數百位居民聚集在北市府前高舉布條抗議，社子島促進會也在現場召開記者會，雙方因記者會時間衝突，自救會因等待時間過長，還差點和警方起衝突。

北市府於26日下午續審「社子島地區細部計畫案」，而該案依內政部都市計畫委員會在2018年決議有條件通過，但北市府針對這些條件做得並「不合格」，卻繼續趕流程送審細部計畫，倉促在26日續審。

社子島自救會發言人李麗萍指出，北市府在2月底曾召開都市計畫委員會，多位委員認為北市府未善盡與社子島溝通責任，要求北市府補充資料，但自上次會議後，北市府仍未與居民溝通，且疫情期間，盼能暫緩審議，但市府仍想續審社子島，甚至還提出要進行線上審議；李麗萍生氣的說，這場會議是攸關社子島重大決議，在地居民不可能在螢幕後方看著自己的未來被摧毀，市府的行為引發自救會相當不滿。

社子島居民洪阿嬤指出，北市府要區段徵收沒有問過居民，就要拆房子，那之後要住哪裡？政府沒有溝通比土匪還可惡；居住社子島的陳先生也指出，市長的行為太霸道，從不關心社子島百姓的痛苦，只會強行徵收。

(中時 )