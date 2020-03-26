外勤人員模疑收容確診個案時的相關流程。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

內政部次長陳宗彥（左）前往收容所了解狀況。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

移民署26日指出，為防範新冠肺炎可能發生的任何狀況，早在1月疫情發生初期，移民署各外勤及收容單位，已就各種防度作疫進行演練、部署，假設在查緝過程中發現有確診個案，相關稽查人員如何應變及操作，確保遇到突發情況時可從容應對。

移民署2月初便已研擬應變計畫，且為求慎重周延，還邀請新北市衛生局三峽衛生所蘇志超主任、主恩診所院長于正宗醫師擔任顧問，多次前往協助指導隔離（防護）衣穿脫等防疫措施，並向同仁及受收容人實施衛教宣導，確保防疫各項措施規劃執行滴水不漏，另辦理數場防疫實地模擬，針對接收疑似感染對象處置情形、相關防疫程序及防護工作等想定狀況，進行逼真的實際演練。

內政部政務次長陳宗彥也前往北區事務大隊臺北收容所，視察各項防疫執行狀況及檢視演練情形，陳宗彥要求收容所同仁要落實自主健康管理，把每個防疫環節都仔細做好，更要加強照顧在所受收容人的健康，以預置作為、超前部署的理念，確實圍堵疫情破口，順利安全將受收容人遣送回國。

台北收容所所長蔡培源表示，由於疫情持續升溫，收容所除持續採購防疫物資、規劃隔離觀察收容空間，落實受收容人每日健康監測，透過辦理防疫實況模擬演練，讓同仁熟悉防疫措施及流程，提升相關應變能力。

(中時 )