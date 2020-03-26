刑事局25日接獲民眾檢舉，指臉書上竟有人張貼即將就任副總統的賴清德訃文圖片，文中提及賴因染上新冠肺炎於25日逝世等不實內容。

警方調查，該臉書發文者，文中多處用語為陸方慣用詞，且該帳號多於臉書社團「中华统一交流群(全球华人)」貼文，與網友留言對話均使用簡體字繕打，且該帳號曾遭警方調查認定為陸方網友，研判係境外人士以該帳號張貼此不實訊息，意圖製造民眾恐慌。

(中時 )