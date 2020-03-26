臉書出現賴清德訃文 對岸網友惡搞 15:492020/03/26 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臉書竟出現賴清德訃文 ，警方追查是大陸網友惡搞造謠。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局25日接獲民眾檢舉，指臉書上竟有人張貼即將就任副總統的賴清德訃文圖片，文中提及賴因染上新冠肺炎於25日逝世等不實內容。 警方調查，該臉書發文者，文中多處用語為陸方慣用詞，且該帳號多於臉書社團「中华统一交流群(全球华人)」貼文，與網友留言對話均使用簡體字繕打，且該帳號曾遭警方調查認定為陸方網友，研判係境外人士以該帳號張貼此不實訊息，意圖製造民眾恐慌。 (中時 ) #臉書 #帳號 #網友 #民眾 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 「冒著生命危險也要去」臉書打卡飛埃及 網罵翻：自私 08:522020/03/22 政治 張上淳兒臉書罵人惹議 網看內容：好狂 08:022020/03/23 政治 網路假訊息氾濫 臉書po「放新冠病毒假」遭法辦 13:272020/03/23 社會 矽谷科技大廠支援全國防疫 捐口罩、呼吸器 23:162020/03/23 財經 矽谷科技業伸援手 蘋果臉書帶頭捐口罩、呼吸器 01:192020/03/24 全球財經 歐洲網路不堪負荷 臉書、Apple TV+、Disney+降畫質 09:062020/03/24 財經 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 13:412020/03/24 政治 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 LINE新規定 臉書註冊功能將退場 新增Apple帳號登入 12:362020/03/26 科技 社會熱門新聞 好心疼！員林衛生紙工廠大火 原料險燒光 - 社會 《德國之聲》記者指控台機場檢疫漏洞百出 鄉民吵翻天 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 新聞 彰化驚世夫妻！荷蘭返台不居檢 男開賓士女騎車出門趴趴造 - 社會 烏龍爆料時力黨工持毒 王浩宇「怕受偽證罪」不出庭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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